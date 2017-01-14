Около 400 литров незаконной спиртосодержащей продукции выявлено в Нижегородской области

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проверили 424 розничных точки, наложив арест на 3938 единиц спиртсодержащей непищевой продукции (лосьоны, средства для гигиены полости рта и прочее).

Это 133 единицы спиртосодержащей непищевой продукции в магазинах ИП Макарова И.А. посёлок Ратово Сеченовский район село Кочетовка; лосьон «На бруньках» (производство республики Казахстан) из ООО «Карина» город Шахунья, ул. Интернационал ьная, 13а и ул. Коминтерна, 34; в посёлке Вахтан Шахунского района выявлены лосьоны «Витасепт» и «Боярышник» в магазине «Продукты» ИП Одегова Н.А, в магазине «Заря» также продавались лосьоны и тоники; в магазине ИП Урусова Т.П в Бутурлино обнаружен в продаже медовый лосьон; в магазине «Импульс» в Лукоянове продавался тоник кедровый и лосьон «Витасепт», в

ИП Антипина И.А. (торговый контейнер ул. Бекетова, 3а, Нижний Новгород) лосьон освежающий «Чистый».

Кроме того, во время внеплановых выездных проверок в магазине «Пятёрочка» ООО «Агроторг» в Дзержинске, ул. Октябрьская, д.20. и в Нижнем Новгороде, ул. Гайдара, 24, выявлена «незамерзайка» «ТОР ЕNЕRGY» Капля зимний -20С (производитель согласно этикетке ООО «ТПК КИФ» г. Москва, ул. Дмитровское шоссе, 159, стр. 2), в которой содержание метанола в 610 — в 708 раз превышает допустимые значения!