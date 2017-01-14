Около 400 литров незаконной спиртосодержащей продукции выявлено в Нижегородской области
Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проверили 424 розничных точки, наложив арест на 3938 единиц спиртсодержащей непищевой продукции (лосьоны, средства для гигиены полости рта и прочее).
Это 133 единицы спиртосодержащей непищевой продукции в магазинах ИП Макарова И.А. посёлок Ратово Сеченовский район село Кочетовка; лосьон «На бруньках» (производство республики Казахстан) из ООО «Карина» город Шахунья, ул. Интернационал
ИП Антипина И.А. (торговый контейнер ул. Бекетова, 3а, Нижний Новгород) лосьон освежающий «Чистый».
Кроме того, во время внеплановых выездных проверок в магазине «Пятёрочка» ООО «Агроторг» в Дзержинске, ул. Октябрьская, д.20. и в Нижнем Новгороде, ул. Гайдара, 24, выявлена «незамерзайка» «ТОР ЕNЕRGY» Капля зимний -20С (производитель согласно этикетке ООО «ТПК КИФ» г. Москва, ул. Дмитровское шоссе, 159, стр. 2), в которой содержание метанола в 610 — в 708 раз превышает допустимые значения!
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