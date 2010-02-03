Около 20 тысяч рублей похитил мошенник у нижегородки, занимавшейся благотворительностью

Около 20 тысяч рублей похитил мошенник у нижегородки, занимавшейся благотворительно стью. Жулик разыграл целый спектакль, попросив помочь его пожилой матери.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Нижнему Новгороду, пострадавшая нижегородка работает в одном из медицинских учреждений города. 56-летняя женщина занимается благотворительно стью, номер своего телефона она выложила в Интернете. Нижегородке позвонил неизвестный и попросил купить продукты для его пожилой матери. Попросил благотворительни цу продиктовать номер банковской карты — мол, сейчас он перечислит деньги на расходы. Нижегородка с готовностью это сделала и через некоторое время отправилась к банкомату. На карте она обнаружила сумму в несколько раз превышающую ту, о какой договаривались. Она тут же связалась со своим визави, тот сказал, что ошибся, и попросил с помощью банковскогог терминала провести несколько операций, чтобы, мол, часть денег, по ошибке переведённых, к нему вернулась. Доверчивая женщина так и сделала. В результате с карты улетели не только деньги, которые перевёл обманщик, но и всё её собственные сбережения. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.