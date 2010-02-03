«ОКБМ Африкантов» поставило насосы на Белорусскую АЭС

16:45 — 08.02.2017

 Евгений Спирин


АО «ОКБМ Африкантов» завершило отгрузку партии насосов на строящийся 1-й энергоблок Белорусской АЭС

Перед отгрузкой состоялись приемо-сдаточные испытания насосов, в ходе которых на специальном полномасштабном стенде подтверждались их гидравлические и энергетические характеристики.

В общей сложности на станцию отправлен 21 насос артезианского типа (ЦВА). Оборудование предназначено для подачи пресной воды в системы охлаждения различного оборудования энергоблока. Насосы были разработаны специально для БелАЭС. Все оборудование изготовлено в ОКБМ.

В настоящее время предприятие приступило к изготовлению насосов для строящегося второго энергоблока Белорусской станции. Поставка всей номенклатуры насосного оборудования должна завершиться в сентябре 2017 года.

Теги: Экономика

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