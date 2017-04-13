Ограничение движения на трассе М-7 в Нижегородской области введут с 18 апреля

17:16 — 17.04.2017

 Юлия Полякова

Ограничение движения на трассе М-7 в Нижегородской области введут с 18 апреля

17:16 — 17.04.2017

 Юлия Полякова


Ограничение движения на трассе М-7 в Нижегородской области введут с 18 апреля. Ремонт начнётся в районе посёлков Лесная Поляна, Строителей, Орловские Дворики. Об этом сообщает Управление автомобильной магистрали Москва-Нижний Новгород.

Движение на участке в районе посёлков Лесная Поляна и Строителей пойдёт по трём полосам, а в зоне ремонтных работ на 399 — 412-м километрах трассы (обход Нижнего Новгорода) в районе посёлка Орловские Дворики — по одной полосе в каждом направлении. Ограничение скорости на участках ремонта — 50 км/ч. На съездах транспортных развязок на 399-м километре в районе посёлков Лесная поляна и Строителей, на 404-м километре (съезд на Дзержинск) и на 408-м километре (в районе аэропорта и поселков Нагулино и Гнилицы) работы будут проводиться в ночное время с полным закрытием движения.

Ограничение будет действовать до конца сентября. В Упрдор Москва-Нижний Новгород попросили автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Теги: Транспорт

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