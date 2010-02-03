Оборот туристической отрасли в регионе по итогам 2016 года составил 11,4 миллиарда рублей

11:35 — 10.02.2017

 Олег Папилов


Оборот туристической отрасли в регионе по итогам 2016 года составил 11,4 миллиарда рублей. Существенно выросло в Нижегородской области количество объектов для размещения отдыхающих (в 2,6 раза по сравнению с 2005 годом). Всё более привлекательным для туристов становится отдых в районах Нижегородской области. В тройке наиболее посещаемых мест – Городецкий городской округ, Дивеевский и Арзамасский районы.

Эти данные были озвучены в ходе проектного семинара «Туризм в Нижегородской области: проблемы и пути развития», который прошел в Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС. Участники встречи подвели итоги работы отрасли в 2016 году и обсудили возможности повышения туристической привлекательности нашего региона, в том числе развитие внутреннего туризма.

В настоящее время в Нижегородской области отмечается устойчивый рост туристического потока, за последние десять лет количество посетивших наш регион увеличилось в два раза.

Особое внимание участники семинара уделили развитию туризма в районах Нижегородской области. На данный момент из 52 муниципальных образований только 12 включены в программы, направленные на повышение инвестиционной привлекательности Нижегородской области. Представителям муниципалитетов было предложено разработать проекты развития туристского кластера на своих территориях.

Теги: Экономика

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