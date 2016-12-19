Областные депутаты просят компенсировать ущерб от строительства Чебоксарского водохранилища

12:27 — 20.12.2016

 Алина Малинина


Чебоксарское водохранилище — единственное на Волжском каскаде, которое не имеет компенсационного объекта для восстановления водных биоресурсов. Депутаты областного заксобрания приняли обращение к министру экономического развития Российской Федерации Максиму Орешкину о необходимости компенсации ущерба, причиненного строительством водохранилища.
— Вследствие искусственного подпора воды, проточный участок реки Волга был фактически преобразован в водоем со стоячей водой, — подчеркнул председатель областного заксобрания Евгений Лебедев, — как результат, затоплены и заболочены земли, нарушена среда обитания животных и нанесен ущерб биологическому разнообразию.
Кстати, согласно проекту строительства Чебоксарской ГЭС и создания водохранилища планировалось провести комплекс рыбоводно-мелиоративных мер. Строительство объектов нерестово-вырастного хозяйства в связи со строительством Чебоксарской гидроэлектростанции было поручено Минрыбхозу СССР и Минэнерго СССР. Оно должно было появиться в 1973–1977 годах. Однако ни одно из намеченных компенсационных мероприятий так и не было выполнено. В катастрофически сократились запасы ценных видов рыб, серьезно пострадало все рыбное хозяйство региона. Окружающей среде и народному хозяйству нанесен значительный ущерб, поэтому депутаты считают необходимым компенсировать ущерб водным биологическим ресурсам, причиненный строительством Чебоксарского водохранилища.
Напомним, совместными усилиями губернатора, областного заксобрания, общественности в 2015 году был не допущен подъем уровня воды в водохранилище с 63-й до 68-й отметки.

Теги: Экология

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