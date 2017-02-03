Областной конкурс «Союз талантов Приволжья» пройдет в Городецком районе в конце марта

Открытый областной конкурс молодых исполнителей «Союз талантов Приволжья» пройдет в Городецком районе с 24 по 26 марта. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Это региональный этап ХХI Международного фестиваля молодых исполнителей «Союз талантов России», который запланирован в Сочи с 7 по 11 мая. В конкурсе примут участие талантливые дети и молодежь Нижегородской области в следующих номинациях: вокал, хореография, инструментальное исполнительство.

Для руководителей творческих коллективов и их воспитанников — участников конкурса ведущие педагоги Москвы из РАТИ ГИТИС, училища Гнесиных, МГИКа проведут мастер-классы по авторской методике. Прослушавшим курс лекций руководителям будут вручены сертификаты повышения квалификации АНО ЦДПО «Союз талантов».

Гала-концерт «Союза талантов Приволжья» состоится 26 марта. В нем примут участие победители, солисты и творческие коллективы Нижегородской области. Специальный гость праздника- Родион Газманов.

Обладателям гран-при конкурса будут вручены подарочные сертификаты для поездки на международный фестиваль «Союз талантов России».