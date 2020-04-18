Обладателями сертификатов на строительство жилья стали 11 пильнинских аграриев.

В этом году на строительство жилья по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» министерством сельского хозяйства выделено Пильнинскому району 18 млн рублей.

По словам главы местного самоуправления района Виктора Козлова, благодаря тому, что пильнинцы могут и хотят работать в сельском хозяйстве. Ежедневно в районе производится 116 тонн молока и огромная заслуга в этом тех, кто уже получил сертификаты на строительство. А всего за время действия программы улучшить свои жилищные условия смогла 121 семья селян.