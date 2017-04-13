Объявлен старт регионального конкурса авторов туристических сувениров

14:28 — 14.04.2017

 Полина Кульбякина

Объявлен старт регионального конкурса авторов туристических сувениров

14:28 — 14.04.2017

 Полина Кульбякина


Объявлен старт регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир». Участвовать в нём могут авторы туристических сувениров из Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.

Основные номинации фестиваля-конкурса:

- этнографический сувенир;

- сувенир города;

- сувенир региона;

- гастрономический сувенир (напитки);

- гастрономический сувенир (еда);

- сувенир события;

- сувенир туристического маршрута;

- сувенир музея;

- сувенир-игрушка;

- идея сувенира (проекты туристических сувениров, которые ранее не были реализованы).

Также дополнительно будет создана специальная номинация для иностранцев, участников из городов-побратимов.

Для участия в конкурсе необходимо до 15 мая заполненную заявку и фотографию сувенира отправить на адрес petrovich48y_no@mail.ru Игорю Мищенкову. Образец заявки размещен на официальном сайте Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» в разделе «Участникам» http://www.russiasuvenir.ru/uchestni.htm

Финальные мероприятия регионального конкурса пройдут 11-12 июня в Нижнем Новгороде в рамках юбилейного V Международного фестиваля народных художественных промыслов «Секреты мастеров». Лучшие проекты конкурса примут участие в финале Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 2017 года.

Теги: Общество

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