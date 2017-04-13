Объявлен старт регионального конкурса авторов туристических сувениров
Объявлен старт регионального конкурса авторов туристических сувениров
Объявлен старт регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир». Участвовать в нём могут авторы туристических сувениров из Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.
Основные номинации фестиваля-конкурса:
- этнографический сувенир;
- сувенир города;
- сувенир региона;
- гастрономический сувенир (напитки);
- гастрономический сувенир (еда);
- сувенир события;
- сувенир туристического маршрута;
- сувенир музея;
- сувенир-игрушка;
- идея сувенира (проекты туристических сувениров, которые ранее не были реализованы).
Также дополнительно будет создана специальная номинация для иностранцев, участников из городов-побратимов.
Для участия в конкурсе необходимо до 15 мая заполненную заявку и фотографию сувенира отправить на адрес petrovich48y_no@mail.ru Игорю Мищенкову. Образец заявки размещен на официальном сайте Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» в разделе «Участникам» http://www.russiasuvenir.ru/uchestni.htm
Финальные мероприятия регионального конкурса пройдут 11-12 июня в Нижнем Новгороде в рамках юбилейного V Международного фестиваля народных художественных промыслов «Секреты мастеров». Лучшие проекты конкурса примут участие в финале Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 2017 года.
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