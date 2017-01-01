Объем выдачи онлайн-займов в Нижегородской области вырос на 36% в 2016 году

В прошлом году в Нижегородской области было выдано онлайн-займов на общую сумму 216,1 млн рублей, что на 36% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает сервис онлайн-кредитова ния Е заем.

По объему выданных средств наш регион на третьем месте в Приволжском округе. Впереди Самара, где этот показатель достиг 231,7 млн рублей и Татарстан с 222,6 млн рублей, что на 4% больше, чем в 2015-ом. В то же время меньше всего онлайн-займов было выдано в республике Мордовия – 30,02 млн рублей.

По данным сервиса, около четверти заемщиков онлайн-МФО в Приволжском округе от 25 до 30 лет. Примерно половина из них имеет собственное жилье и высшее образование. Около 20% клиентов заняты в бюджетной сфере и столько же в торговле. Около 30% имеют заработок от 20 до 30 тыс рублей. Самые популярные цели займов – непредвиденные расходы, ежедневные расходы и ремонт.

«В регионах ПФО онлайн-кредитова ние в 2016 году росло примерно такими же темпами, как и в России в целом. Сейчас это самый быстрорастущий сегмент розничного кредитования. Почему? С одной стороны, это удобно для клиентов, а с другой – выгодно для самих участников рынка. В ближайшее время рост продолжится, на рынок уже вышли крупные компании, которые до этого работали лишь в офлайне”, - отметила управляющий директор сервиса онлайн-кредитова ния Е заем Лига Трупа.