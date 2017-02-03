Объём производства пищевой и перерабатывающей промышленности в регионе вырос почти на 10%

За 2016 год предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности произведено и отгружено продукции на сумму 98,7 млрд рублей, что больше показателя 2015 года на 9,8%. Об этом сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и продовольственны х ресурсов Нижегородской области.

В минувшем году пищевая и перерабатывающая промышленность в Нижегородской области включала 16 отраслей и была представлена 1 088 предприятиями с общей численностью работающих 27,2 тыс человек. Доля пищевых продуктов в общем объеме обрабатывающих производств составила 8,9%.

На предприятиях пищевой промышленности в 2016 году зафиксирован рост объемов производства мяса, колбасных изделий, цельномолочной продукции, меланжа, шоколада, кондитерских изделий, сахаристых, сахара белого свекловичного в твердом состоянии, майонезов, круп, безалкогольных напитков и других видов продукции.