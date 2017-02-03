Объём производства пищевой и перерабатывающей промышленности в регионе вырос почти на 10%

14:08 — 30.01.2017

 Полина Кульбякина


За 2016 год предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности произведено и отгружено продукции на сумму 98,7 млрд рублей, что больше показателя 2015 года на 9,8%. Об этом сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

В минувшем году пищевая и перерабатывающая промышленность в Нижегородской области включала 16 отраслей и была представлена 1 088 предприятиями с общей численностью работающих 27,2 тыс человек. Доля пищевых продуктов в общем объеме обрабатывающих производств составила 8,9%.

На предприятиях пищевой промышленности в 2016 году зафиксирован рост объемов производства мяса, колбасных изделий, цельномолочной продукции, меланжа, шоколада, кондитерских изделий, сахаристых, сахара белого свекловичного в твердом состоянии, майонезов, круп, безалкогольных напитков и других видов продукции.

Теги: Экономика

Материалы по теме:

30.01.2017

27,8 процента организаций в Нижегородской области убыточны

Общий размер убытка — 16,2 миллиарда рублей.

30.01.2017

Нижегородские работодатели должны работникам более 77 миллионов рублей

Задолженность по зарплате имеют 10 предприятий.

30.01.2017

Заканчивается срок подачи заявок на Всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрождение Рос

В прошлом году победителем в номинации «Лучшее печатное СМИ» стала Деловая газета «Нижегородская правда».

Комментирование данного материала запрещено администрацией.