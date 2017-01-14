Объём производства овощей в регионе будет увеличен

17:17 — 12.01.2017

 Алина Малинина


Объём производства овощей в регионе будет увеличен благодаря подпрограмме по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Нижегородской области до 2020 года госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области».

На строительство оросительных систем предусматривается субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей из средств федерального и областного бюджетов.

В 2016 году участником подпрограммы стала ООО Производственная Компания «Нижегородская Картофельная система», которая ввела в оборот 3116 га мелиорируемых земель. На орошаемых землях получены рекордные урожаи по картофелю, столовой свекле и моркови.

В Шатковском муниципальном районе валовой сбор по моркови составил 14,2 тыс. тонн при средней урожайности 708 ц/га, столовой свеклы — 2,5 тыс.тонн при урожайности 500 ц/га, картофеля 16,7 тыс.тонн. при урожайности 557 ц/га.

В Лукояновском муниципальном районе валовой сбор картофеля составил 18,1 тыс.тонн при урожайности 605 ц/га.
Участником подпрограммы может стать любое сельхозпредприятие области.
К 2020 году программа позволит ввести в эксплуатацию не менее 8,4 тыс. га мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения.

Теги: Село

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