Об оформлении загранпаспорта в электронном виде расскажут в нижегородской полиции. «Прямая» линия состоится 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области.

На вопросы нижегородцев ответит заместитель начальника Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД подполковник Андрей Кнаус. Звонки будут принимать по телефону (831) 268-28-68 с 11.00 до 12.00.