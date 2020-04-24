Об оформлении загранпаспорта в электронном виде расскажут в нижегородской полиции

17:40 — 25.04.2017

 Юлия Полякова

Об оформлении загранпаспорта в электронном виде расскажут в нижегородской полиции

17:40 — 25.04.2017

 Юлия Полякова


Об оформлении загранпаспорта в электронном виде расскажут в нижегородской полиции. «Прямая» линия состоится 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области. 

На вопросы нижегородцев ответит заместитель начальника Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД подполковник Андрей Кнаус. Звонки будут принимать по телефону (831) 268-28-68 с 11.00 до 12.00.

Теги: Общество

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