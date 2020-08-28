О трёх шагах к успеху расскажет предпринимателям обновлённый инвестиционный портал

Инвестиционный портал Нижегородской области пополнился новыми разделами, так что теперь, по информации регионального мининвеста, он стал ещё удобнее и информативнее.

В частности, один из новых разделов подробно рассказывает о преимуществах специального экономического режима, который внедрён на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Саров». Ещё один раздел называется «Три шага к успеху» - он призван помочь инвестору узнать обо всех этапах реализации проекта, а также о поддержке, предоставляемой правительством региона. В этом же разделе размещены контакты отдела сопровождения стратегических инвестиционных проектов, который организует работу с инвесторами по принципу «одного окна» - начиная от первых переговоров, подбора и осмотра земельного участка и заканчивая запуском производства.- Мы обновили интернет-ресурс прежде всего для инвесторов и предпринимателей. Поэтому для нас очень важно было учесть замечания из различных источников, в том числе от экспертной группы Агентства стратегических инициатив. Интерфейс должен быть понятен, удобен и максимально информативен, — заявила министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерина Пивоварова.Напомним, что инвестиционный портал Нижегородской области был запущен в декабре 2015 года.