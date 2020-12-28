О незаконной продаже в розницу спиртосодержащей продукции можно сообщить на «горячую» линию

14:41 — 28.12.2016

 Ольга Гогуленко


В Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области работает «горячая» линия для приёма информации от граждан о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции.

Управление просит жителей сообщать о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции по телефонам «горячей линии» 436-78-90, 436-77-92.

Теги: Общество

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