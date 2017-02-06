О нарушении прав осуждённых можно будет сообщить в прокуратуру

10:55 — 14.02.2017

 Юлия Полякова


О нарушении прав осуждённых можно будет сообщить в прокуратуру. «Горячая» линия пройдёт 15 февраля. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Можно будет задать вопросы или сообщить о требующих разбирательства фактах по теме: соблюдение законодательства о материально-бытовом обеспечении осужденных в исправительных колониях №№2,5,9,11,16,18,20, Арзамасской воспитательной колонии Главного управления ФСИН по Нижегородской области. Телефон «горячей» линии, которую проведёт Нижегородская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях: (831 ) 270-59-51. Вопросы будут принимать с 14.00 до 17.00.

Теги: Общество

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