Новый рояль Steinway в филармонии впервые зазвучит на концерте 8 марта

80-летнему

экстра-класса

Концертный рояль, приобретенный при поддержке Правительства Нижегородской области и губернатора Валерия Шанцева, произведен всемирно известной компанией Steinway & Sons и по праву является лучшим образцом современных акустических инструментов.

Филармония этот день называет не праздником не только для прекрасной половины нашего города, но и для всех нижегородцев. Приобретение нового инструмента приурочено кюбилею филармонии. Приезд знаменитой на весь мир пианистки Элисо Вирсаладзе в этот день не случаен. С Нижегородской филармонией её связывают многолетние крепкие дружеские отношения.«Приобретение концертного рояля такого— настоящее событие не только для филармонии, но и для всего нашего города! Считается, что новый рояль надо «пробудить», «разыграть», и мы с замиранием сердца ждем этого удивительного момента, когда Элисо Константиновна со свойственной истинно великим артистам манерой исполнения подарит нижегородцам первые звуки нового «Стейнвея».