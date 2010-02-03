Новый рояль Steinway в филармонии впервые зазвучит на концерте 8 марта
Новый рояль Steinway в филармонии впервые зазвучит на концерте 8 марта под руками Элисо Вирсаладзе. В этот день в Нижегородской филармонии имени Ростроповича пройдет сольный концерт одной из великих пианисток современной России, народной артистки СССР Элисо Вирсаладзе «Первые звуки нового рояля Steinway».
Филармония этот день называет не праздником не только для прекрасной половины нашего города, но и для всех нижегородцев. Приобретение нового инструмента приурочено к 80-летнему
юбилею филармонии. Приезд знаменитой на весь мир пианистки Элисо Вирсаладзе в этот день не случаен. С Нижегородской филармонией её связывают многолетние крепкие дружеские отношения.
«Приобретение концертного рояля такого экстра-класса
— настоящее событие не только для филармонии, но и для всего нашего города! Считается, что новый рояль надо «пробудить», «разыграть», и мы с замиранием сердца ждем этого удивительного момента, когда Элисо Константиновна со свойственной истинно великим артистам манерой исполнения подарит нижегородцам первые звуки нового «Стейнвея».
Концертный рояль, приобретенный при поддержке Правительства Нижегородской области и губернатора Валерия Шанцева, произведен всемирно известной компанией Steinway & Sons и по праву является лучшим образцом современных акустических инструментов.
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