Новый проект реконструкции Стрелки выберут в Нижнем Новгороде на фестивале «Эко-Берег»

Закончился приём заявок по развитию территории Стрелки. На конкурс было представлено около 80 проектов от ведущих архитекторов. Об этом сообщил директор департамента градостроительного развития территории Нижегородской области Александр Бодриевский, подводя итоги заявочной кампании.

По его словам, проект-победитель определится в рамках VII Международного архитектурного фестиваля «Эко-Берег», который пройдёт с 13 по 17 сентября на берегу Волги.- Жюри, состоящее из архитекторов Великобритании, Италии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана выберет лучший проект. Самая интересная концепция будет представлена правительству Нижегородской области для рассмотрения и возможного воплощения, – заявил Александр Бодриевский.Напомним, что по итогам заседания градостроительного совета по развитию территории Стрелки Валерий Шанцев дал поручение разработать проект задания для конкурса.- Конкурс международный, мы понимаем, что будут привлечены самые мощные творческие силы, но, несмотря на это, мы должны сформировать основной посыл. Будут участвовать в том числе специалисты, которые могут не знать ни истории, ни традиций, ни судьбы этого места. Они могут «нарисовать» что угодно, если не будет определенного направления, подготовленного нижегородскими профессионалами с учетом мнения общественности. Проект реконструкции Стрелки значимый, поэтому каждый шаг мы должны обсуждать сообща. Спешки здесь никакой быть не должно, – заявил тогда глава региона.