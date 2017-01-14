Новый борский мост и прилегающие развязки откроются для движения 30 июля

Борская транспортная система готова на 80 процентов. 30 июля 2017 года она откроется для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

Валерий Шанцев провёл первое в этом году выездное совещание на строительной площадке моста-дублёра Борской переправы.

По информации министерства транспорта и автомобильных дорог региона, работы на объектах Борского транспортного узла идут в полном соответствии графику: на кольцевой развязке на пересечении улиц Карла Маркса и Сергея Акимова продолжается монтаж шумозащитных экранов, барьерных ограждений и дорожных знаков, формируется схема организации дорожного движения. Продолжается строительство нового здания для поста ДПС. На левом берегу ведутся работы по устройству ливневой канализации, осталось проложить около 250 метров.

Глава министерства Анатолий Герасименко сообщил, что глава региона поставил две задачи: до 30 марта запустить все ливневые и очистные сооружения, закончить с водоотводными лотками вдоль дороги, укреплением земляного полотна, а с 15 апреля должна начаться укладка асфальтобетона. Всего за 2,5 месяца необходимо уложить около 70 тысяч тонн асфальтобетона - как по участку нового строительства, так и по участку реконструкции.

Кроме того, готовится проект строительства трассы Неклюдово-Золото во. По словам губернатора Валерия Шанцева, работы начнутся в этом году и завершатся к концу 2018-го.

«Тогда мы забудем про проблему заторов не только в районе Мещеры, но и по всем северным районам, которые примыкают к Кировской трассе, - пояснил глава региона. - Появится хорошая развязка на Сокольское, на Городец. С учетом обхода, который был открыт в конце прошлого года, полностью распределятся транспортные потоки на Бору. В целом всё Кировское направление будет развязано».

По оценке нижегородского губернатора, проблема пробок в этом направлении в 2018 году должна полностью исчезнуть.