Новые проекты подготовил для зрителей и слушателей ГТРК "Нижний Новгород" 10:01 — 01.09.2017 Ольга Севрюгина

О планах журналистам рассказал директор ГТРК «Нижний Новгород» Назарий Зеленый.

Большой интерес вызвали «60 сюжетов Горьковского телевидения», в эфир вышли знаменитые дикторы Ольга Филина и Юрий Прохоров. На кадрах прошлых лет десятки нижегородцы узнали себя и своих близких. С 8 сентября в эфире канала «Россия 24» будет выходить ретроспектива фильмов Горьковского-нижегородского телевидения, а в Арсенале откроется фотовыставка с уникальными снимками из закулисья телевизионной жизни. Там же состоится финал второго этапа конкурса видеографов «Посмотри на город», посвящённого главной улице города – Большой Покровской. Лучшие работы конкурса будут показаны в эфире канала «Россия 24». Юбилейный радио-проект «День в истории» выходит на трёх радиостанциях : «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». А 9 сентября нижегородцев ждёт уникальный Всероссийский проект «ЯРОССИЯ». Каждый, кто придёт в торговый центр «Небо», сможет попытать счастья и стать рекламным лицом ведущего телеканала страны. В этот день в городе пройдёт самая масштабная фотосессия, жители смогут попробовать себя в качестве дикторов, пообщаться с сотрудниками телеканала, который 29 сентября отметит своё 60-ти летие, и получить на память магнит со своим портретом в декорациях студии.

Подробнее о проектах читайте в следующем выпуске толстушки «НП« и на сайте ГТРК «Нижний Новгород».

437