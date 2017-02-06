Новую технику получили пожарные в Дзержинске. Такой у них ещё не было.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области, пожарного автомобиля полный привод, есть автоматическая лебёдка, стационарный лафетный ствол с дистанционным управлением, мачта для освещения места пожара и проведения аварийно-спасате льных работ.