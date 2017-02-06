Новую технику получили пожарные в Дзержинске

14:39 — 14.02.2017

 Юлия Полякова


Новую технику получили пожарные в Дзержинске. Такой у них ещё не было. 

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области, пожарного автомобиля полный привод, есть автоматическая лебёдка, стационарный лафетный ствол с дистанционным управлением, мачта для освещения места пожара и проведения аварийно-спасательных работ. 

Машину передали Специальному отделу №1 по охране особо важных и режимных объектов Дзержинска. Подобных пожарных автомобилей в Дзержинском пожарно-спасательном гарнизоне до сих пор не было, а в области он второй. Для водителей решено организовать обучение совместно с представителями завода-изготовителя.

Теги: Общество

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