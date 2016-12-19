Новогоднюю акцию провели сотрудники нижегородского Красного Креста в Починковском районе

Благотворительная ёлка прошла и в Починковской коррекционной школе — интернате. По мнению организаторов для детей-инвалидов это не просто возможность принять участие в новогодней сказке, а шанс встретить новых друзей и получить незабываемые положительные эмоции. Во время представления ребята вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами приняли участие в веселых конкурсах и сказочном хороводе. Все ребята получили полезные и сладкие подарки