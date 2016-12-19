Новогоднюю акцию провели сотрудники нижегородского Красного Креста в Починковском районе
Нижегородское региональное отделение Российского Красного Креста провело в районах области.
серию новогодних благотворительных мероприятий для многодетных и неполных семей, а также семей с детьми инвалидами.
Благотворительная ёлка прошла и в Починковской коррекционной школе — интернате. По мнению организаторов для детей-инвалидов это не просто возможность принять участие в новогодней сказке, а шанс встретить новых друзей и получить незабываемые положительные эмоции. Во время представления ребята вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами приняли участие в веселых конкурсах и сказочном хороводе. Все ребята получили полезные и сладкие подарки
Теги:
Общество
Материалы по теме:
27.12.2016
Если бывший муж скрывает свои доходы, чтобы платить алименты, а его родственники, дают «липовую» справку о зарплате, чтобы он платил минимальные алименты. Куда жаловаться?
27.12.2016
Рейтинг самых заметных экономических и бизнес-проектов Нижегородской области в 2016 году по мнению экспертов и журналистов «НП».
26.12.2016
В этом году в регионе на пожарах, при ДТП и на водоёмах спасли более 5,1 тысячи человек.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.