«Новогодний бульвар» появился в Бутурлине

В Бутурлине появился «Новогодний бульвар».

На главной площади посёлка перед украшенной ёлкой устроили игры, театральное представление. Здесь же развернулась ярмарка с новогодними сувенирами с главным из них — петухом — символом наступающего года. Он же главенствовал и на празднике в местном музее, где сотрудники показали маленьким посетителям и их родителям «Новогоднюю сказку о золотом петушке». На 17 мастер-классах в новогодней академии волшебства можно было своими руками сделать любую поделку: игрушку на ёлку, нарядную свечу, ангела. И даже посетить резиденцию Деда Мороза, которая будет принимать гостей в выставочном зале центра досуга ремёсел и туризма до старого Нового года.