Новое здание МФЦ открыто на Бору

В г. о. г. Бор открыли новое отдельное здание многофункционального центра предоставления государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

С февраля 2013 года борский МФЦ работал в здании администрации и располагался на площади 133,92 кв. м. Это не позволяло открыть необходимое количество окон и создать комфортные условия для приёма посетителей и работы специалистов. В связи с этим администрацией городского округа было принято решение о строительстве нового здания. Правительство области данное предложение поддержало.Теперь МФЦ располагается в новом современном здании общей площадью 1 288,26 кв. м. по адресу: Бор, ул. Пушкина, д. 76. На первом этаже: залы для посетителей, в числе которых сектор информирования заявителей, сектор электронной очереди, зона информационных стендов, сектор приема заявителей, сектор ожидания приема, сектор банковского обслуживания и другие.На втором этаже будут работать специалисты отделов административно-управленческого персонала, бухгалтерского учёта, сектора информационных технологий.На церемонии открытия нового здания центра присутствовал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.- У меня есть мечта, чтобы все муниципальные и государственные чиновники работали в режиме «фабрики» и не встречались ни с физическими, ни с юридическими лицами. А жители в свою очередь не ходили по кабинетам, не стояли в очередях, не согласовывали, не спорили, не убеждали кого-то, а получали государственные и муниципальные услуги в МФЦ как в магазине, - отметил глава региона. – Уверен, что в новом здании на Бору будет удобно всем: сотрудникам - работать, а жителям – оформлять необходимые документы, например, паспорт, медицинский полис или справки Росреестра и Кадастровой палаты.