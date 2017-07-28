Новое кадровое назначение в Нижнем Новгороде

В Арбитражном суде Нижегородской области представили нового председателя. Им стал Андрей Толмачев. Ранее занимавший этот пост Сергей Клюкин был отправлен в почетную отставку.

"Президент Российской Федерации Указом от 07.08.2017 №361 назначил Толмачёва Андрея Анатольевича председателем Арбитражного суда Волго-Вятского округа. Коллектив Арбитражного суда Нижегородской области искренне поздравляет Андрея Анатольевича с высоким назначением и желает успехов в служении правосудию", - отмечено на официальном сайте Арбитражного суда Нижегородской области.Полномочиями председателя Нижегородского Арбитражного суда Андрей Толмачев наделен на шестилетний срок.Родился 28 июля 1971 года в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл.В 1994 году поступил учиться в Марийский государственный университет по специальности «Юриспруденция», которую окончил в 2000 году с присвоением квалификации юриста.В период с 1993 года по 2011 год проходил службу в налоговой полиции.В период с 2001 года по 2004 года работал в должности помощника судьи Арбитражного суда Республики Марий Эл.Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Республики Марий Эл».За заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов организаций граждан, многолетнею и плодотворную работу в системе арбитражных судов Российской Федерации награжден Почетной грамотой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.За активное и плодотворное участие в работе Специальной квалификационной коллегии судей по отбору кандидатов на должности судей Верховного Суда Российской Федерации отмечен Благодарственным письмом Президента Российской Федерации.Женат, имеет двоих детей.