Новое кадровое назначение в Нижнем Новгороде
Новое кадровое назначение в Нижнем Новгороде
В Арбитражном суде Нижегородской области представили нового председателя. Им стал Андрей Толмачев. Ранее занимавший этот пост Сергей Клюкин был отправлен в почетную отставку.
"Президент Российской Федерации Указом от 07.08.2017 №361 назначил Толмачёва Андрея Анатольевича председателем Арбитражного суда Волго-Вятского округа. Коллектив Арбитражного суда Нижегородской области искренне поздравляет Андрея Анатольевича с высоким назначением и желает успехов в служении правосудию", - отмечено на официальном сайте Арбитражного суда Нижегородской области.
Полномочиями председателя Нижегородского Арбитражного суда Андрей Толмачев наделен на шестилетний срок.
Толмачев Андрей Анатольевич
Родился 28 июля 1971 года в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл.
В 1994 году поступил учиться в Марийский государственный университет по специальности «Юриспруденция», которую окончил в 2000 году с присвоением квалификации юриста.
В период с 1993 года по 2011 год проходил службу в налоговой полиции.
В период с 2001 года по 2004 года работал в должности помощника судьи Арбитражного суда Республики Марий Эл.
Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Республики Марий Эл».
За заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов организаций граждан, многолетнею и плодотворную работу в системе арбитражных судов Российской Федерации награжден Почетной грамотой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
За активное и плодотворное участие в работе Специальной квалификационной коллегии судей по отбору кандидатов на должности судей Верховного Суда Российской Федерации отмечен Благодарственным письмом Президента Российской Федерации.
Женат, имеет двоих детей.
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