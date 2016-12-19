Новая серия триллера «Район тьмы. Хроники повседневного зла» основана на истории Анатолия Москвина
Последняя в этом году серия первого независимого безбюджетного интернет-сериала в жанре триллера «Район тьмы. Хроники повседневного зла», снятого Арсением Гончуковым, основана на истории нижегородского некрополиста Анатолия Москвина.
Юбилейная, десятая серия под названием «Принцесса», вышла 20 декабря и уже стала самой обсуждаемой серией сериала, вызвав бурю эмоций и откликов у зрителей. Поиски героини для неё — смелой юной актрисы, долго шли в интернете, в итоге роль Принцессы досталась 13-летней
Анастасии Кижапкиной.
И вот — результат. В основу сценария легло дело известного в городе краеведа, лингвиста и переводчика, некрополиста Анатолия Москвина. Оно уже пять лет ужасает общественность своими подробностями.
Москвина, названного в фильме Антоном Нижегородовым, сыграл известный актёр Юрий Лопарев. Увидеть фильм вы можете на официальном сайте сериала.
Интервью с Арсением Гончуковым, посвящённое его сериалу, вы можете прочитать здесь
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