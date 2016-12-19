Новая серия триллера «Район тьмы. Хроники повседневного зла» основана на истории Анатолия Москвина

интернет-сериала

13-летней

И вот — результат. В основу сценария легло дело известного в городе краеведа, лингвиста и переводчика, некрополиста Анатолия Москвина. Оно уже пять лет ужасает общественность своими подробностями.



Интервью с Арсением Гончуковым, посвящённое его сериалу, вы можете прочитать Москвина, названного в фильме Антоном Нижегородовым, сыграл известный актёр Юрий Лопарев. Увидеть фильм вы можете на официальном сайте сериала.Интервью с Арсением Гончуковым, посвящённое его сериалу, вы можете прочитать здесь

Юбилейная, десятая серия под названием «Принцесса», вышла 20 декабря и уже стала самой обсуждаемой серией сериала, вызвав бурю эмоций и откликов у зрителей. Поиски героини для неё — смелой юной актрисы, долго шли в интернете, в итоге роль Принцессы досталасьАнастасии Кижапкиной.