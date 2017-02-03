Новая программа промышленности будет разработана в Нижегородской области. Она будет ориентирована на привлечение федеральных средств и развитие кооперативных связей.

Для её составления планируется создание фокус-группы по каждой из отраслей региональной промышленности. Такое решение было принято на состоявшемся в областном минпроме экспертном совещании. В состав фокус-групп войдут представители наиболее значимых для региона предприятий, ведущих вузов, деловых объединений, в числе которых Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей , Торгово-промышле нная палата Нижегородской области, профильный комитет ЗС НО.