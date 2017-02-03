Новая программа промышленности будет разработана в Нижегородской области

14:03 — 02.02.2017

 Елисавета Торопова


Новая программа промышленности будет разработана в Нижегородской области. Она будет ориентирована на привлечение федеральных средств и развитие кооперативных связей.

Для её составления планируется создание фокус-группы по каждой из отраслей региональной промышленности. Такое решение было принято на состоявшемся в областном минпроме экспертном совещании. В состав фокус-групп войдут представители наиболее значимых для региона предприятий, ведущих вузов, деловых объединений, в числе которых Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Нижегородской области, профильный комитет ЗС НО.

Теги: Экономика

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