Номинанты HR-премии «Работодатель года-2016» готовы к защите

Первая защита HR-премии «Работодатель года-2016» пройдет на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области 15 февраля.



В рамках защиты свои HR-проекты представят следующие компании: ООО «РусВинил», ООО «Лента», АО «Арзамасский приборостроитель ный завод им. П. И. Пландина», ООО «ТК УпакПолиграфКарт он», Группа компаний«Автоком понент».

Проект«Работодат ель года» проходит ежегодно при поддержке Правительства Нижегородской области, носит социально значимый характер и направлен на популяризацию передового опыта по привлечению лучших трудовых ресурсов в экономику региона.

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