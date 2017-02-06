Номинанты HR-премии «Работодатель года-2016» готовы к защите
Первая защита HR-премии «Работодатель года-2016» пройдет на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области 15 февраля.
В рамках защиты свои HR-проекты представят следующие компании: ООО «РусВинил», ООО «Лента», АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина», ООО «ТК УпакПолиграфКартон», Группа компаний«Автокомпонент».
Проект«Работодатель года» проходит ежегодно при поддержке Правительства Нижегородской области, носит социально значимый характер и направлен на популяризацию передового опыта по привлечению лучших трудовых ресурсов в экономику региона.
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