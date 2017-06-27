Ночью 28 июня перекроют движение в деревне Афонино Кстовского района

28 июня с 1:30 до 4:00 на время выполнения работ по строительству пешеходных переходов в деревне Афонино Кстовского района будет перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщили в главном управлении автомобильных дорог региона.

Напомним, по данным ГУАД, в настоящее время завершается ремонт на десяти участках дорог в Спасском, Володарском, Кстовском, Уренском районах и городском округе Выкса. В целом в 2017 году ремонтная кампания охватит 294,5 км дорог регионального значения. В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в этом году в Нижегородской области на дорожные работы будет направлено свыше 2,55 млрд средств федерального бюджета.