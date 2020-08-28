ННГУ стал победителем совместного российско-греческого конкурса

17:58 — 31.08.2017

 Евгений Спирин

ННГУ стал победителем совместного российско-греческого конкурса

ННГУ стал победителем совместного российско-греческого конкурса

17:58 — 31.08.2017

 Евгений Спирин


Университет Лобачевского признан победителем совместного Российско-Греческого конкурса в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

Тема проекта: «Исследование и разработка мемристивных наноматериалов и электронных устройств на их основе для квантовых и нейроморфных вычислений» (MEM-Q).

Цель проекта состоит в получении значимых научных результатов мирового уровня в области наноэлектроники, позволяющих совершить качественный скачок на пути к созданию элементной базы нетрадиционных нейросетевых и квантовых вычислительных систем на основе мемристивных наноматериалов.

Научный руководитель со стороны ННГУ - заведующий лабораторией физики и технологии тонких пленок НИФТИ Алексей Михайлов.

Ключевым соисполнителем проекта со стороны России выступает Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», признанный лидер в области разработки и применения нейроморфных систем и технологий.

В качестве иностранного партнера проекта выступает Национальный исследовательский центр «Демокрит» (NCSRD) в консорциуме с Фракийским университетом Демокрита (DUTH), Университетом Патр (UoP) и Фондом исследований и технологий «Hellas» (FORTH).

Греческие партнеры заслужили авторитет на международном уровне благодаря значимым результатам в областях квантовой наноэлектроники, новых нетрадиционных электронных систем и архитектур.

Срок реализации проекта: 2017-2018 годы.
Размер субсидии составляет 26 млн. руб.

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