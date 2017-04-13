ННГУ и завод аппаратуры и связи им. Попова подписали соглашение о сотрудничестве

10:59 — 20.04.2017

 Полина Кульбякина

ННГУ и завод аппаратуры и связи им. Попова подписали соглашение о сотрудничестве

10:59 — 20.04.2017

 Полина Кульбякина


ННГУ им. Н.И. Лобачевского подписал с ПАО «Горьковский завод аппаратуры и связи им. А. С. Попова» о сотрудничестве в области науки, развития инновационной деятельности и подготовки кадров. Об этом сообщается на сайте университета.

Цель документа – укрепление и развитие сотрудничества в сфере науки, образования и инноваций в следующих предметных областях: разработка современной радиоэлектронной аппаратуры гражданского назначения, разработка инновационных медицинских приборов, приборов диагностики и реабилитации, разработка современной аппаратуры связи.

Теги: Промышленность

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