ННГУ-ФКС не смог пробиться в «Финал четырёх» Студенческой хоккейной лиги России.



В ФОКе «Мещерский» и Дворце спорта «Заречье» (Нижний Новгород) состоялись матчи заключительного тура в конференции «Запад» дивизиона «Магистр» СХЛ. Команде факультета физической культуры и спорта ННГУ имени Лобачевского (ННГУ-ФКС), чтобы попасть в «Финал четырёх», нужно было выиграть все три матча тура. Нижегородцы одолели «Университет Лесгафта» (Санкт-Петербург) – 6:4, «Авиаторов» (Москва) – 3:0, а в последней встрече проиграли «Державе» (Тамбов) – 2:3. При этом после двух периодов хозяева, от которых требовалась победа в основное время, вели со счётом 2:0...

В итоге первое место на «Западе», набрав в 14 матчах 35 очков, заняли хоккеисты Московского авиационного института. Вторую путёвку в «Финал четырёх» завоевали студенты Тамбовского государственного университета имени Державина, заработавшие 34 очка. По 30 очков – у ННГУ-ФКС (третье место) и Российского экономического университета имени Плеханова. В конференции играли восемь команд.