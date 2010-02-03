Нижний Новгород выбран «Столицей российского дизайна 2017»
Союз дизайнеров России выбрал Нижний Новгород «Столицей российского дизайна 2017». Об этом журналистам сообщила руководитель нижегородского отделения Союза дизайнеров России Ольга Рыхлова.
«Столица российского дизайна 2017» — это фестиваль, который проходит в разных городах страны. Сейчас идёт этап приёма заявок от дизайнеров со всей страны, есть и желающие принять участие в конкурсе из зарубежных стран.
«Выбор Нижнего Новгорода в качестве „столицы“ обусловлен его богатой историей, в том числе и с точки зрения промышленного и архитектурного дизайна.
История ГАЗа, где были разработаны лучшие автомобили России, история завода «Сокол». У нас работали лучшие умы промышленного дизайна, например, Ростислав Алексеев. Несмотря на то, что раньше это направление отдельно не выделялось, наши специалисты серьезно способствовали развитию дизайнерского искусства в разных областях. Кроме того, в Нижнем Новгороде очень хорошая школа архитектурного и интерьерного дизайна, неплохо развито фэшн-направление, прилично представлен графический дизайн», — отметила Ольга Рыхлова комментируя это решение.
В рамках фестиваля в течение года будут работать 15 площадок по разным направлениям- от промышленного дизайна до фэшн. Официальное открытие фестиваля состоится 16 февраля. Первое мероприятие, которое заявлено в рамках фестиваля — выставка памяти нижегородского дизайнера — плакатиста, графика Игоря Маслова. Она будет проходить в Доме архитектора с 10 по 28 февраля.
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