Нижний Новгород выбран «Столицей российского дизайна 2017»

11:19 — 10.02.2017

 Ольга Севрюгина


Союз дизайнеров России выбрал Нижний Новгород «Столицей российского дизайна 2017». Об этом журналистам сообщила руководитель нижегородского отделения Союза дизайнеров России Ольга Рыхлова.
«Столица российского дизайна 2017» — это фестиваль, который проходит в разных городах страны. Сейчас идёт этап приёма заявок от дизайнеров со всей страны, есть и желающие принять участие в конкурсе из зарубежных стран.
«Выбор Нижнего Новгорода в качестве „столицы“ обусловлен его богатой историей, в том числе и с точки зрения промышленного и архитектурного дизайна. 
История ГАЗа, где были разработаны лучшие автомобили России, история завода «Сокол». У нас работали лучшие умы промышленного дизайна, например, Ростислав Алексеев. Несмотря на то, что раньше это направление отдельно не выделялось, наши специалисты серьезно способствовали развитию дизайнерского искусства в разных областях. Кроме того, в Нижнем Новгороде очень хорошая школа архитектурного и интерьерного дизайна, неплохо развито фэшн-направление, прилично представлен графический дизайн», — отметила Ольга Рыхлова комментируя это решение.
В рамках фестиваля в течение года будут работать 15 площадок по разным направлениям- от промышленного дизайна до фэшн. Официальное открытие фестиваля состоится 16 февраля. Первое мероприятие, которое заявлено в рамках фестиваля — выставка памяти нижегородского дизайнера — плакатиста, графика Игоря Маслова. Она будет проходить в Доме архитектора с 10 по 28 февраля.

Теги: Культура

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