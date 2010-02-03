Нижний Новгород выбран «Столицей российского дизайна 2017»

История ГАЗа, где были разработаны лучшие автомобили России, история завода «Сокол». У нас работали лучшие умы промышленного дизайна, например, Ростислав Алексеев. Несмотря на то, что раньше это направление отдельно не выделялось, наши специалисты серьезно способствовали развитию дизайнерского искусства в разных областях. Кроме того, в Нижнем Новгороде очень хорошая школа архитектурного и интерьерного дизайна, неплохо развито фэшн-направление , прилично представлен графический дизайн», — отметила Ольга Рыхлова комментируя это решение.

В рамках фестиваля в течение года будут работать 15 площадок по разным направлениям- от промышленного дизайна до фэшн. Официальное открытие фестиваля состоится 16 февраля. Первое мероприятие, которое заявлено в рамках фестиваля — выставка памяти нижегородского дизайнера — плакатиста, графика Игоря Маслова. Она будет проходить в Доме архитектора с 10 по 28 февраля.

«Столица российского дизайна 2017» — это фестиваль, который проходит в разных городах страны. Сейчас идёт этап приёма заявок от дизайнеров со всей страны, есть и желающие принять участие в конкурсе из зарубежных стран.«Выбор Нижнего Новгорода в качестве „столицы“ обусловлен его богатой историей, в том числе и с точки зрения промышленного и архитектурного дизайна.