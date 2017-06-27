Нижний Новгород вошёл в летний топ-3 самых «музыкальных» городов России

Такое признание в рейтинге аналитического агентства ТурСтат город получил из-за фестиваля Alfa Future People, который собирает огромное количество туристов.



В итоге в топ-3 попали Тверская область с фестивалем «Нашествие», Пермский край и Rock-Line и Нижний Новгород. Также в списке лидеров Ярославская область «Доброфест», Московская область «Усадьба Jazz», Тульская область «Дикая Мята», Тамбов «Чернозем», Уфа ParkFest, Калужская область Folk Summer Fest и Кемеровская область SunVibes. Москву и Санкт-Петербург в рейтинг не включали.

