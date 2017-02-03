Нижний Новгород в ТОП-10 городов для путешествий на День Влюбленных

Нижний Новгород входит в топ-10 городов для путешествий в День влюбленных. В рейтинге, составленном по данным броней отелей сервиса RoomGuru.ru, для проживания вдвоем с 13 на 15 февраля 2017 года Нижний Новгород занимает восьмое место.

Список возглавляют Санкт-Петербург и Москва, за ними следуют Казань, Сочи, Ялта, Ярославль, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург и Великий Новгород.

Что касается зарубежных направлений, то в первую десятку наиболее популярных в День влюбленных городов входят Париж, Рим, Минск, Тбилиси, Баку, Таллин, Будапешт, Барселона, Вена и Ереван.

Тем временем, по данным агентства ТурСтат, число путешествий по России за последний год выросло на 15 процентов.