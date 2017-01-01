Нижний Новгород попал в ТОП-5 самых популярных городов для путешествий по России

ТОП-10 для путешествий выглядит следующим образом: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Иркутск, Петрозаводск, Краснодар и Новосибирск.Рейтинг был составлен сервисом поиска отелей RoomGuru.ru по результату ранних бронирований на весенний и летний сезоны 2017 года (с 1 марта по 31 августа).

Посчитал сервис и затраты туристов на проживание. Менее всего гости потратят на отели Нижнего Новгорода и Иркутска, самые дорогие отели - в Москве и Екатеринбурге. Интересно, что в нашем городе туристы планируют провести в отелях в среднем 2,5 ночи, и готовы платить за ночлег по 2,4 тысячи рублей в сутки.