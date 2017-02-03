Нижний Новгород не попал на новые банкноты

16:22 — 01.02.2017

 Полина Кульбякина


Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот номиналами 200 и 2000 рублей. На банкноте "200 рублей" будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте "2000 рублей" появятся знаменательные места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Решение Совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года.

Напомним, что на конкурс были выдвинуты более 5000 номинантов – достопримечательностей из 1113 городов России. В лонг-лист конкурса, преодолев порог в 5000 голосов, вошли 76 символов из 49 российских регионов. В том числе два из Нижнего Новгорода: Кремль и Нижегородская ярмарка. Кстати, один из них попал в итоговую десятку финалистов.

Теги: Экономика

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