Нижний Новгород не попал на новые банкноты

Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот номиналами 200 и 2000 рублей. На банкноте "200 рублей" будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте "2000 рублей" появятся знаменательные места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Решение Совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года.