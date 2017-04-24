«Нижний Новгород-2» не прошёл в плей-офф Единой молодёжной лиги ВТБ

Новгород-2

плей-офф

Проиграв решающий матч в Казани, наши баскетболисты довольствовались 9-м местом среди 11 российских команд.

До заключительного тура регулярного первенства молодёжка «Нижнего Новгорода» занимала ту же девятую строчку в турнирной таблице, с 15 победами в активе. От восьмого места, на котором расположился УНИКС-2, её отделяли две победы. И всё решалось в очном противостоянии этих соперников, причём «горожанам» нужно было добиться разницы в 10 очков. Первую встречу они уверенно выиграли — 108:85, а вот на следующий день уступили хозяевам площадки — 82:93.

Таким образом, в активе дубля «Нижнего Новгорода» — 16 побед, в пассиве — 24 поражения. «Финал восьми» (30 апреля — 2 мая, Краснодар) пройдёт без участия команды из столицы Приволжья. За бортом остались также петербургский ЦОП КБ и красноярский «Енисей-2». В плей-офф выступят ЦСКА-2, «Химки-2», «Локомотив-Кубань-2» (Краснодар), «Самара-2», «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Парма-2» (Пермь), УНИКС-2 и «Автодор-2» (Саратов).

Кстати, «Нижний Новгород» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ тоже финишировал на девятой позиции.