Нижний Новгород и Дзержинск будут полностью избавлены от проблем с переработкой отходов

Два крупнейших города региона – Нижний и Дзержинск – будут полностью избавлены от проблем переработки отходов после начала работы мусоросортировочного комплекса на Московском шоссе. Об этом стало известно в ходе губернаторской инспекции строительства.

«На сегодняшний момент у нас отработана часть карт, в основание которых положена геомембрана, сделаны системы дренажа, газовыпусков, сбора фильтратов. Работы идут полностью в графике и в соответствии с законодательством», - доложил генеральный директор МАГ Груп Максим Житников.В министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области подчеркнули, что все комплексы соответствуют самым высоким стандартам безопасности.«Это жесткое условие, которое ставят перед всеми потенциальными инвесторами», - пояснил министр экологии Арсений Дряхлов. По его словам, к настоящему времени введено в эксплуатацию пять новых комплексов: на Московском шоссе, в Городецком, Балахнинском, Кстовском и Богородском районах, нужно построить еще четыре. «Сегодня три четверти населения попадают в зону обслуживания современных комплексов, которые не наносят вреда здоровью и окружающей среде», - добавил министр.Губернатор Валерий Шанцев отметил, что строительство – это только часть дела. Перед министерством экологии и контролирующими органами стоит задача выявлять и наказывать тех, кто хочет легко заработать, сваливая мусор в леса и на обочины.«Нужно повышать культуру населения, работать с перевозчиками, муниципалитетами. Есть много желающих легко подзаработать на вывозе мусора – достаточно выбросить его в лес или на обочину дороги. Тогда и денег платить не нужно. Сейчас на федеральном уровне разрабатывают новое законодательство, в соответствии с которым платить перевозчикам будут только по факту выполненных работ. Привез отходы – получил деньги, на дорогу уже не бросишь», - заявил глава региона.Ранее сообщалось, что заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина провела 31 января 2017 года презентацию работы нового программного продукта – электронной модели территориальной схемы по обращению с отходами, в том числе твердыми коммунальными. В министерстве экологии подчеркнули, что электронная схема позволяет отслеживать весь путь коммунальных отходов: от контейнерной площадки, погрузки в мусоровоз до полигона, благодаря установке навигационного оборудования «ГЛОНАСС».Напомним, по данным Минприроды России, Нижегородская область получила самый крупный среди регионов РФ федеральный транш на софинансирование региональных проектов в сфере обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в рамках реализации приоритетного проекта «Чистая страна» в 2017 году. Более 500 млн будет направлено на проекты в сфере обращения с отходами и ликвидацию накопленного экологического вреда.