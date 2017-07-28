Нижегородцы выйдут на уборку особо охраняемых территорий города
Нижегородцы выйдут на уборку особо охраняемых территорий города
К активным нижегородцам в рамках общероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», проводимого в рамках объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Года экологии, присоединится министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Арсений Дряхлов.
Во время проведения субботника «Зеленая Россия» запланированы экологические уроки и познавательные мероприятия для детей и подростков. Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области приглашает всех желающих присоединиться к субботнику.
Напомним, по данным минэкологии, в регионе основными мероприятиями в Год экологии стали: борьба с несанкционированными свалками, создание регионального оператора в сфере обращения с отходами и ликвидация объектов накопленного экологического ущерба.
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