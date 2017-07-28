16 сентября 2017 года в 10.00 нижегородцы выйдут на уборку особо охраняемых территорий города: Мещерское озеро, Щелковский хутор, Стригинский бор и Смирновские дачи. Выбранные места являются памятниками природы регионального значения, созданными для сохранения биоразнообразия.



К активным нижегородцам в рамках общероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», проводимого в рамках объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Года экологии, присоединится министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Арсений Дряхлов.



Во время проведения субботника «Зеленая Россия» запланированы экологические уроки и познавательные мероприятия для детей и подростков. Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области приглашает всех желающих присоединиться к субботнику.



Напомним, по данным минэкологии, в регионе основными мероприятиями в Год экологии стали: борьба с несанкционированными свалками, создание регионального оператора в сфере обращения с отходами и ликвидация объектов накопленного экологического ущерба.

