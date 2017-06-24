Нижегородцы встретили «первый военный рассвет» в Кремле

Ранним утром 22 июня в Кремле у Вечного огня состоялась памятная историко-патриотическая акция «Первый военный рассвет». В День памяти и скорби каждый нижегородец смог вспомнить своих соотечественников, которые 76 лет назад в этот день встретили свой первый военный рассвет. Все желающие поставили свечи памяти в Михайло-Архангельском соборе, возложили цветы к «Вечному огню».

«Всего несколько раз в год наш Кремль открыт ночью – это Рождество, Пасха и сегодня, 22 июня. Это еще раз подчеркивает важность этого события, чтобы люди могли прийти к Вечному огню, поклониться, вспомнить своих предков, вспомнить тех, кто сохранил нашу страну. У каждого человека есть своя история о войне. Мой отец встретил 22 июня, служа в рядах Красной армии на Дальнем Востоке. Он рассказывал о войне с неохотой. К сожалению, сегодня осталось очень мало участников Великой Отечественной войны, очень мало живых свидетелей этой страшной трагедии, поэтому важно, чтобы каждый из них рассказал свою историю, историю своей семьи – это и есть история нашей страны», - заявил вице-губернатор Евгений Люлин.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов отметил, что в народной памяти 22 июня - это не просто знаковая дата, о которой следует помнить, а некий рубеж, точка невозврата, изменившая судьбы миллионов людей раз и навсегда. «У меня оба деда тоже с первых дней войны были на передовой. Один отслужил срочную службу в армии три года и, не возвращаясь домой, сразу ушел на фронт. Второй тоже воевал с самого начала войны, вернулся живой. Для меня это герои, которые сражались, не жалея своих жизней ради нашего с вами будущего», - отметил глава администрации города.

По словам советника губернатора Сергея Потапова, он принимает участие в подобной акции более 50 лет: «В далеком 1962 году на целине на берегу Иртыша наша учительница вывела нас впервые встретить военный рассвет. С тех пор это стало жизненной необходимостью для меня: в этот день прийти и поклониться светлой памяти тех, кто защитил нашу Родину».

По словам организатора мероприятия, генерального директора фонда «Нижегородский кремль» Сергея Малиновского, количество участников акции каждый год растет: «Но дело не в количестве людей, а в пронзительности самой акции. В это утро ты как никогда понимаешь, насколько хрупок мир, наиболее остро чувствуется грань между добром и злом, приходит осознание, насколько важно укреплять нашу страну». По мнению участника акции Анны, необходимо показать всему миру, что мы помним подвиг наших предков, знаем и чтим свою историю.

«Это подвиг нашего народа, который нельзя забывать, потому что мои прадеды отдали жизнь за то, что бы мы сейчас жили в мирное время. Я считаю, что эта акция должна проводиться из года в год», - сказал участник акции Алексей.

Напомним, памятная историко-патриотическая акция «Первый военный рассвет» прошла в Нижегородском кремле в третий раз. Впервые она прошла в 2015 году и была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Акция проводится Фондом «Нижегородский Кремль» при поддержке правительства Нижегородской области в партнерстве с Нижегородской митрополией, с Общественной палатой Нижегородской области и региональным отделением ООД «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ» в Нижегородской области.