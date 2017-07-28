Нижегородцы увидят нашумевший спектакль «Обитель. 16 рота», поставленный по роману Захара Прилепина 08:50 — 14.09.2017 Ольга Севрюгина

"Обитель. 16 рота" - совместный творческий проект "Активного театра", группы "25/17" и Государственного литературного музея. Спектакль представляет собой театрализованное чтение фрагментов из изданного не так давно, но уже ставшего культовым романа Захара Прилепина "Обитель".



Он пройдёт 23 сентября в Доме актёра.



Это необычное действо объединяет в себе драматический театр, музыку и современную литературу. Несмотря на то, что роман повествует о событиях первой трети прошлого века, о жизни в Соловецком лагере, вопросы, которые он ставит, - вне времени. Как и какой ценой выжить в жесткой системе, когда вокруг смерть, боль, страх и усталость? Верно ли, что "сила тех, кто управляет, - в действительности не что иное, как сила тех, кто позволяет собой управлять!? И где кончается ответственность системы и начинается твоя личная?



Действие, происходящее на сцене, меняется от сцены к сцене: добавляются музыкальные композиции, смещаются акценты, обогащаются смыслы, а участники каждый раз переживают все заново. Чтобы понять себя и свое время, необходимо оглядываться. Это мужской роман, который воспитывает в тебе личность, а ответы каждый выбирает сам. Поэтому на сцене - только мужчины: актеры Андрей Филиппак, известный по кинокартине "ЖЖ", и Кирилл Каганович, игравший в сериалах "Глухарь. Возвращение", "Вы все меня бесите", лидеры группы "25/17" Андрей Позднухов (Бледный) и Антон Завьялов (Ант), а также музыканты Богдан Солодовник и Рустам Мунасипов

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