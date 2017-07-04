Нижегородцы-участники программы «Жилье для российской семьи» получат ключи от новых квартир

5 июля 2017 года в 11.00 министр строительства Нижегородской области Алексей Сыров вручит ключи от новых квартир участникам программы «Жилье для российской семьи» в Нижнем Новгороде. На сегодняшний день в регионе благодаря реализации этой программы заключено 2663 договоров участия в долевом строительстве на общую площадь жилья в 116,1 тыс.кв.м.

По данным министерства социальной политики Нижегородской области, принять участие в программе имеют право 27 категорий граждан. Полный список участников программы размещен здесь Кстати, по данным регионального минстроя, регион вошёл в тройку лидеров в России по количеству участников и объему реализованного жилья.Напомним, по итогам 2016 года Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов ПФО по вводу жилья, обогнав Пермский край, Ульяновскую, Оренбургскую, Пензенскую, Кировскую области, Удмуртскую и Чувашскую Республики, Республику Марий Эл и Мордовию. В целом по всему Приволжскому федеральному округу было введено порядка 16,15 млн кв.м жилья.