Нижегородцы теперь могут ставить оценки качества оказания услуг в медучреждениях

Нижегородцы теперь могут ставить оценки за качество оказания услуг в медицинских учреждениях в режиме онлайн.

Терминалы системы обратной связи и оценки качества обслуживания установлены в двух поликлиниках Нижнего Новгорода - в детской поликлинике №39 на улице Тимирязева и во «взрослой» поликлинике №7 на улице Верхне-Печерская.

Каждый посетитель поликлиник может поставить оценку по пятибалльной системе, оставить свой отзыв или сообщить о проблемах. Отправленное пациентом сообщение позволяет оперативно связаться с главным врачом.

По словам министра здравоохранения региона Ирины Переслегиной, основной поток жалоб пациентов связан с организацией работы в учреждениях. Новая система призвана устранить эти недостатки. В зависимости от первоначальных результатов работы будет приниматься решение о внедрении терминалов в других медицинских организациях города и области».

Там, где терминалов пока нет, оценить качество работы медучреждений можно и другими способами:

- заполнить анкету на сайте министерства здравоохранения Нижегородской области,

- заполнить анкету в регистратуре медицинской организации,

- заполнить анкету на сайтах самих больниц и поликлиник.