Нижегородцы смогут задать губернатору свои вопросы о мерах социальной поддержки

С 12 по 18 июля приёмная губернатора и правительства Нижегородской области проведёт интернет-линию, а 18 июля с 10:00 до 12:00 - «горячую» телефонную линию по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и одиноким матерям.

Интернет-линия будет размещена на сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru. Телефон «горячей линии»: 8 (831) 411-91-91.