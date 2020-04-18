Нижегородцы смогут принять участие в акции «Всероссийская лаборатория»

22 апреля в семи городах России, в том числе Нижнем Новгороде, впервые пройдет образовательно-просветительская акция об устройстве нашего мира «Всероссийская лабораторная».

- Идея проведения такой акции появилась давно, - отмечает Владимир Кочаровский, член-корреспондент РАН, научный руководитель нижегородского филиала Российского общества Знание. - Возможным стало её проведение благодаря инициативной группе московских журналистов. Конкурсантам будет предложено ответить на вопросы в семи разделах. Задания не представляют особого труда для хорошо успевающего девятиклассника. Однако надо быть человеком, активно интересующимся современными достижениями в области математики, физики, биологии, химии.

В акции может принять участие каждый желающий. Стартует она в 12.00 22 апреля. Предполагается, что в ней примут больше тысячи человек. Всего будет работать 12 площадок. Перед тестирование известные нижегородские учёные — заведующие лабораториями прочитают вводные лекции.

Узнать подробности об акции и зарегистрироваться для участия можно на сайте http://roslaba.org/.