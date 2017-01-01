Нижегородцы определили самые значимые события 2016 года

Более половины жителей считают одним из главных событий прошлого года в своём городе изменения в дорожной инфраструктуре: строительство дублёра Борского моста, открытие третьей очереди Южного обхода, а также ремонт Молитовского и Канавинского мостов. Об этом сообщает рейтинговое агентство А+ со ссылкой на портал Superjob.

Следующие строчки в рейтинге заняли День города, выставка «АРТ Россия-2016», фестиваль «Alfa Future People и выборы в Госдуму и Законодательное собрание Нижегородской области — за эти мероприятия проголосовало от 12 до 15% горожан.

6% нижегородцев главным в 2016 году назвали мероприятия по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года, прежде всего строительство стадиона.

2% отметили как значимое событие открытие нового терминала в аэропорту «Стригино» и приезд в Нижний Новгород Владимира Путина.

Столько же жителей Нижнего вспомнили про регату «Blumarin vs Redmarin» и хоккейный турнир «Кубок губернатора Нижегородской области». И ещё примерно 2% опрошенных назвали спецоперацию, в ходе которой были уничтожены двое подозреваемых в терроризме.