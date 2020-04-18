Нижегородцы напишут тест по истории Великой Отечественной войны

16:59 — 19.04.2017

 Ольга Севрюгина

Нижегородцы напишут тест по истории Великой Отечественной войны

16:59 — 19.04.2017

 Ольга Севрюгина


22 апреля состоится Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».
Мероприятие проводится в рамках федерального проекта Молодежного парламента при Государственной Думе «Каждый день горжусь Россией». Цель акции — оценка уровня исторической грамотности жителей России, соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных граждан о Великой Отечественной войне.
Принять участие в тестировании может любой желающий. Регистрация начнется в 10.00 по адресу пр. Гагарина, 46, ауд. 416. При себе необходимо иметь паспорт. Дополнительная информация по телефону:">(831)465-94-40.

Теги: История

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