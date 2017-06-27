Нижегородцы могут предварительно записаться на получение госуслуг Росреестра
Нижегородцы могут предварительно записаться на получение госуслуг Росреестра
Теперь жители Нижегородской области могут предварительно записываться на предоставление документов в Росреестр. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.Напомним, что сейчас заявление о государственном кадастровом учёте и государственной регистрации права на объекты недвижимости можно представить в любой из офисов многофункциональных центров (МФЦ), предоставляющих государственные услуги Росреестра или в Кадастровую палату. Предварительно записаться на приём в многофункциональный центр можно через официальные сайты МФЦ Нижнего Новгорода и области, а также по телефонам, указанным на этих сайтах. В офисы Кадастровой палаты предварительная запись открыта на официальном сайте Росреестра с помощью сервиса «Офисы и приёмные. Предварительная запись на приём», а также по телефону 8 (831) 4177340.
При этом предварительная запись на портале Росреестра доступна для пользователей, авторизованных в «Личном кабинете правообладателя» с использованием учётной записи единого портала государственных услуг Российской Федерации.
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