Нижегородцев научат запускать собственный бизнес за три дня

16:19 — 01.02.2017

 Полина Кульбякина


С 17 по 19 февраля в Нижнем Новгороде на площадке Торгово-промышленной палаты пройдет трехдневное мероприятие по упаковке и запуску бизнеса «Стартап – завод». Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты региона.

На протяжении трех дней с 10:00 до 22:00 будет работать прямое включение из Москвы: эксперты станут учить участников прорабатывать все необходимые ступени по запуску бизнеса онлайн — от упаковки и настройки рекламной кампании до полноценного бухгалтерского учета на своих ноутбуках.

В число экспертов входят: Руслан Татунашвили — сооснователь сервиса CallBackHunter, Михаил Токовинин — сооснователь и руководитель QSOFT и amoCRM, Руслан Гафаров — генеральный директор MalikSpace и многие другие.

Теги: Бизнес

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