Нижегородцев научат запускать собственный бизнес за три дня

С 17 по 19 февраля в Нижнем Новгороде на площадке Торгово-промышле нной палаты пройдет трехдневное мероприятие по упаковке и запуску бизнеса «Стартап – завод». Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышле нной палаты региона.

На протяжении трех дней с 10:00 до 22:00 будет работать прямое включение из Москвы: эксперты станут учить участников прорабатывать все необходимые ступени по запуску бизнеса онлайн — от упаковки и настройки рекламной кампании до полноценного бухгалтерского учета на своих ноутбуках.

В число экспертов входят: Руслан Татунашвили — сооснователь сервиса CallBackHunter, Михаил Токовинин — сооснователь и руководитель QSOFT и amoCRM, Руслан Гафаров — генеральный директор MalikSpace и многие другие.