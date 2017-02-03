Нижегородцев научат запускать собственный бизнес за три дня
С 17 по 19 февраля в Нижнем Новгороде на площадке Торгово-промышле
На протяжении трех дней с 10:00 до 22:00 будет работать прямое включение из Москвы: эксперты станут учить участников прорабатывать все необходимые ступени по запуску бизнеса онлайн — от упаковки и настройки рекламной кампании до полноценного бухгалтерского учета на своих ноутбуках.
В число экспертов входят: Руслан Татунашвили — сооснователь сервиса CallBackHunter, Михаил Токовинин — сооснователь и руководитель QSOFT и amoCRM, Руслан Гафаров — генеральный директор MalikSpace и многие другие.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.